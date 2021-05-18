الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحف المطار يستقبل أول زائريه من المسافرين

سائحة داخل متحف المطار
سائحة داخل متحف المطار

بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح متحفي الآثار المصرية، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، زار متحف مبنى ركاب «2»، عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائحة من روسيا.

وأعربت السائحة عن سعادتها لإقامة هذا المتحف بمطار القاهرة الدولي وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة به، كما أنه أعطى لها فرصة مشاهدة لمحة من الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أن إقامة هذا المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية.

وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قاما صباح الثلاثاء، بافتتاح متحف الآثار المصرية الذي تمت إقامته حديثا بمبنى الركاب رقم «٢»، ومتحف مبنى الركاب رقم «٣» بعد الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، وذلك احتفالا بيوم المتاحف العالمي، وفي إطار خطة الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحي للمقومات المميزة للمنتج المصري محليا ودوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.

سياحة مصر متاحف مطار القاهرة الدولي تنشيط السياحة

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