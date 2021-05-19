أغرب 5 شواطئ حول العالم يمكنك زيارتها فى الصيف

نحن جميعًا نحب تلك الرمال البيضاء المسحوقة التي تغمرها المياه الصافية، ولكن هناك أيضًا عدد قليل من الشواطئ التي تتمتع بجمال أكثر غرابة، وبالتزامن مع دخول فصل الصيف، وبدء العطلات العائلية لعلك تريد تجربة أيا منها.

أغرب 5 شواطئ حول العالم

شاطئ تشانديبور في الهند

بينما توجد أفضل شواطئ الهند في الغالب في جوا، ستجد في أوديشا شاطئ تشانديبور الرائع، يُعرف أيضًا باسم "شاطئ التلاشي" بسبب انحسار البحر بمقدار 5 كيلومترات، حيث يختفي الماء أمام عينك لتترك منظرًا طبيعيًا هادئًا.

مع تلاشي البحر، يترك وراءه كل أنواع الأشياء بما في ذلك الأصداف والأخشاب الطافية وسرطان البحر.

شاطئ رينيسفيارا في أيسلندا

في حين أن الشواطئ السوداء هي سمة من سمات الجزر البركانية، فإن أشهر شواطئ أيسلندا هو شاطئ رينيسفيارا، حيث تصطف على جانبيه المنحدرات العالية المبنية من أعمدة بازلتية سداسية الشكل.

لا يعتمد هذا الشاطئ على السماء الصافية والشمس المبهرة ليبدو جميلاً، بل يضيف االضباب والسماء الملبدة بالغيوم لمسة إلى المظهر المذهل لهذا الشاطئ الدرامي، كما أن الشاطئ هو المنحدر الطبيعي المثالي لمشاهدة الشفق القطبي .

شاطئ الرمال الحمراء، جزر جالاباجوس

جزيرة رابيدا هي واحدة من أهم الجزر البركانية في جالاباجوس وتتكون في الغالب من حمم مخروطية متناثرة على مر السنين، ثم تآكل لإظهار ظلال من اللون الأحمر الناري والبني المارون، وهي الألوان المشتعلة بسبب المحتوى العالي من الحديد، ورمال شواطئ الجزيرة هي لون مذهل من اللون القرمزي، ويظهر خط الصبار الأخضر والشجيرات خلفه بشكل جميل.

شاطئ بولدرز في جنوب أفريقيا

يوجد بهذا الشاطئ طيور البطريق، ويتواجد على بعد ساعة واحدة بالسيارة من وسط كيب تاون، هذا الشاطئ هو المكان الوحيد الذي يمكنك من خلاله الاقتراب من طيور البطريق الأفريقية ومشاهدتها وهي تتجول على طول الشاطئ.

وتوجد الصخور القديمة على طول الساحل تحمي طيور البطريق، ورياح البحر والأمواج توفر ظروفًا مثالية لمشاهدة الطيور وهي تجدف في المياه الصافية لخليج فولس.

شاطئ باباكوليا في هاواي

بينما يربط البعض هاواي بالمنتجعات الفاخرة، والمشروبات الاستوائية التي تقدم في جوز الهند والليز الملون، فإن الجزر لديها الكثير لاستكشافه، هاواي هي أرض العجائب الطبيعية، والمناظر الطبيعية هي الملعب المثالي لأي مغامر، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البحث عن شيء مختلف عن شواطئ هاواي التي لا تعد ولا تحصى ذات الرمال البيضاء هناك شاطئ Papakolea.

هذا هو الشاطئ الرملي الأخضر الوحيد في الولايات المتحدة وواحد من أربعة شواطئ في العالم، وتم العثور على الشاطئ تحت Mauna Loa في الجزيرة الكبيرة، وهو أكبر بركان ثار على كوكب الأرض مؤخرًا في عام 1984.