منة عرفة تعلن خطبتها بعد أيام من خطوبة علي غزلان وفرح شعبان

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، عن خطبتها، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان علي غزلان خطبته لملكة جمال مصر سابقا فرح شعبان.

والخبر فاجأت به "عرفة" متابعيها بعد الشائعات التي كانت تدور حول ارتباطها بعلي غزلان عاطفيًا، إذ ظهرا في أكثر من موقف يدل على ارتباطهما عاطفيًا، إلى أن حذفا صورهما من حسابات بعضهما على «السوشيال ميديا».

ومنذ أن بدأ الثنائي، الفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، في نشر الصور التي تجمعهما سويًا، لاحقتهما الكثير من الشائعات حول ارتباطهما عاطفيًا، وكانت الصور التي أثارت الجدل حول علاقتهما ما نشره علي غزلان عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ ظهر الثنائي وهما جالسين داخل ما يشبه الحديقة على «قلب» مصنوع من الخشب وأغصان الشجر، ومزين بالورود، وهو ما أكد ارتباطهما في هذا التوقيت.

وشارك اليوتيوبر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الاثنين، عددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق اليوتيوبر تعليقًا على الصور التي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

وعن فرح شعبان، فهي ملكة جمال مصر السابقة، ودرست في الثانوية نظام الدبلومة الأمريكية، وحصدت المتسابقة فرح شعبان لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة.

من جهة ثانية، تعرضت "منة" لموجة من الانتقادات والسخرية بعد مشاركتها في إعلان يعرض خلال شهر رمضان، وتظهر فيه الشابة وهي تغني "راب" وكأنها تقف في استديو لتصوير عمل ما لكنها لا تستطيع الاستيقاظ لأنها تنام على "الفرشة المريحة".

وعبّر العديد من المشاهدين عن انزعاجهم من الإعلان واصفين إياه بـ"المستفز" وبأن صوت منة في الغناء "مزعج".

وفاجأت "عرفة" متابعيها بإعلان سنها الحقيقية منذ أيام من خلال احتفالها بيوم ميلادها الـ22 بصورة نشرتها عبر تطبيق "إنستجرام"، وظهرت في الصورة وهي تجلس على أريكة داخل منزلها مرتدية البيجامة ويجلس بجوارها كلبان، وزُين المكان خلفها ببالونات ذهبية تحمل رقم 22 في إشارة إلى عمرها.

وعلقت منة على الصورة: "عيد ميلاد سعيد لي.. 22.. مذهل".. تفاعل عدد كبير من النجوم ومحبيها مع الصورة وانهالت عليها التعليقات التي هنأتها بميلادها، وعبّر العديد من متابعيها عن استغرابهما بأنها كبُرت وباتت شابة بهذا العمر، لافتين إلى أن صورتها تبقى محفورة في العقول على أنها طفلة صغيرة.

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