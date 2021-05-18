ماكرون: فرنسا ستقدم 650 مليار دولار لدعم بعض الدول الأفريقية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، توفير بلاده دعما ماليا بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة عدد من الدول الأفريقية.

وأكد ماكرون على هامش قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، سعيه لتحقيق انتعاش للاقتصادات في أفريقيا.

تابع الرئيس الفرنسي: "نحاول توفير دفعة أولى بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية".

وانطلقت اليوم، أعمال قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" بالعاصمة الفرنسية (باريس)، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوروبية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والبنك الأفريقى للتنمية.