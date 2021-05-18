انتشال جثة فتاة في العقد الثاني غارقة في نيل مصر القديمة

حافية القدمين ومجهولة الهوية

تمكن رجال شرطة المسطحات بالقاهرة من انتشال جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها طافية بمياه النيل بجوار إحدى المراكب السياحية بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من الأهالى باكتشاف جثه طافية بالنيل بمنطقه أثر النبي دائرة القسم، وبالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لأنثي فى منتصف العقد الثانى (قمحية اللون) ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدى بنطال أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون وفانلة بيج اللون أسفلها فانلة صفراء اللون مجهولة الاسم والهوية، كما تبين عدم وجود أي إصابات بالجثة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة بالواقعة.