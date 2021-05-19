الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اعتبرني زي بنتك يا معالي الوزير»:

كواليس جلسة محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام في «الاتجار بالبشر»

هيئة المحكمة أثناء
هيئة المحكمة أثناء نظر قضية الاتجار بالبشر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الثلاثاء، إلى مودة الادهم ودفاعها و الطفل ياسين في الاتجار بالبشر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك».

واستعرض أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية الفيديوهات المضبوطة بناءً على طلب محامي المتهمة، حيث تم عرض فيديوهات خاصة بمودة الأدهم وهى ترقص بصحبة صديقتها على تطبيق تيك توك، كما تم عرض أسطوانة بها مقاطع فيديو لمدة ١٨ ثانية كما تضمن الفيديو محادثة بين المتهمه مودة الأدهم وأحد الأشخاص تدعى كوكو كان نصها:"إزيك يا مودة، أنا كوكو من الكويت عاملة إيه مش هنتقابل؟"

ودخلت مودة الأدهم في حالة انهيار عقب عرض صورها بمحكمة القاهرة الجديدة في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر، وقالت المتهمة من داخل قفص الاتهام:"دي مش صوري يا فندم، أنا بريئه ولم استغل الفتيات في نشر صورهن على تيك توك ومستغلتش حد ولم أنشر أي صور على التطبيق تسبب أزمة لأي شخص"، مؤكدة أنه هناك صورًا تم عرضها غير خاصة بها.

ووجهت المتهمة حديثها إلى قاضي المحكمة المستشار محمد الجندي داخل قفص الاتهام قائلة: “اعتبرني زي بنتك يا معالي الوزير، أنا والله بريئة”، فيما دفع محامى مودة الأدهم ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام وخلو القضية من جريمة الاتجار بالبشر:" فى أكتر من اللى عملته بيتذاع فى التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللى استخدمت الأطفال"، مطالبًا ببراءة موكلته قائلاً:" انظروا لها بعين الرأفة والإحسان".

 وأكد محامي مودة أن موكلته بريئة، كما دفع بعدم توافق حالة من حالات التلبس في حق المتهمة، وبعدم وجود ثمة دليل واحد في الأوراق يدين موكلته كما دفع بانتفاء جريمة الاتجار بالبشر مع عدم وجود علاقة بين المتهمة الأولى مودة الأدهم والثانية، مقدمًا حافظة مستندات تحوى عدة محاضر تفيد بابتزاز موكلته من قبل مجموعة من الأشخاص. 

محكمة جنايات القاهرة وزارة الداخلية الاتجار في البشر محاكمة مودة الأدهم مودة الأدهم وحنين حسام فتيات التيك توك

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