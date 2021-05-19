القصة الكاملة لتصنيع لقاح أسترازينيكا البريطانى فى مصر

لقاحات كورونا

سعت مصر منذ بدء جائحة كورونا إلى توفير أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين مجانًا، ووسط عدم قدرة الشركات المصنعة له على توفير كميات تكفي المواطنين في العالم في وقت قصير، سعت مصر إلى تصنيعه.

ووقعت مصر عدة اتفاقيات لتصنيع بعد أنواع اللقاحات في مصر، ومنها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح استرازينكيا.

ومن المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، وكذا وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، كما تنسق مصر مع مختلف المسئولين المعنيين، وذلك سعيًا لتصنيع لقاح «أسترازينيكا» في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر.

«الدستور» عرضت القصة الكاملة للقاح «أسترازينكا» بالتزامن مع محاولات مصر لتصنيعه.

استقبلت مصر 3 شحنات من لقاح استرازينكا بدأتها في يناير الماضي، وفي يناير تلقت أول شحنة من 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وجاءت الشحنة الثانية في إبريل الماضي أكثر من 854 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، في إطار اتفاقية "كوفاكس"، وكانت وزارة الصحة قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير، ووسعت حملة التطعيم لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الرابع من مارس.

وتأسست اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل التوزيع العادل للقاحات.

تأتي الجرعات الجديدة لمصر ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها البلاد عبر "جافي".

وكان لقاح "أسترازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ولكن ظل الجدل حوله قائمًا حتى الآن، بعد أن قررت عدّة دول تعليق استخدامه بعد تقارير عن حوادث تجلط دم بين عدد من المواطنين الذي تلقوه.

لكن موقف مصر من اللقاح ظل ثابتًا، حيث لم يتم رصد أي آثار جانبية منذ انطلاق حملة التطعيم، وكانت دول أوروبية علقت استخدام لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" مؤقتًا بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات بجلطات دموية بين أشخاص حصلوا مؤخرًا على جرعة من اللقاح.

ومن بين الدول التي علقت استخدامه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي مايو وصلت شحنة من لقاحات أسترازينيكا بلغت 1.7 مليون جرعة ، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي عبر برنامج "كوفاكس" الدولي، الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

ويتميز لقاح استرازينكا عن غيره من اللقاحات بثمنه القليل نسبيًا البالغ 2.5 يورو للجرعة الواحدة، كما أنه سهل التخزين في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية.

ويعد اللقاح ثاني لقاح ترخصه وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية، بعد لقاح "فايزر بيونتك" الذي يوزع في بريطانيا منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وكان لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" أول لقاح صدقت مجلة "لانسيت" الطبية المرموقة على نتائجه في 8 ديسمبر الماضي.