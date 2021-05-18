الثلاثاء 18 مايو 2021
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عالم

رئيس تونس يدعو إلى شطب ديون الدول الفقيرة

مشاركة قيس سعيد
مشاركة قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى شطب ديون الدول الإفريقية الفقيرة أو تخفيف جانب مهم منها، لا سيما مع ارتفاع حجم هذه الديون والفوائض المستحقة عنها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس تونس قيس سعيد، اليوم، في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي انعقدت بباريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور عدد كبير من رؤساء دول إفريقية ورؤساء حكومات غربية وقادة مؤسسات مالية دولية واقليمية، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد رئيس تونس أهمية موضوع هذه القمة التي تعكس مقتضيات المرحلة والتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما في ظل استمرار جائحة كورونا "كوفيد- 19".

ودعا قيس سعيد إلى تدعيم آليّات العمل الدولي المشترك للتصدّي للأزمات المستجدة، مضيفا أن المديونية تعد من أهمّ التحديات التي زادتها هذه الجائحة حدّة، وعمقت الأعباء المالية والفجوة التمويلية لموازنات الدول الإفريقية، حيث أضحت أزمة الديون الخارجية عقبة رئيسية أمام تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المستدامة.

واعتبر رئيس تونس أن الظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الإفريقية جراء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على معدلات التنمية يتطلب تكاتفا أكثر من أجل بلورة رؤية شاملة ومتضامنة لمعالجة هذه التحديات بصورة هيكلية ودائمة، وأعلن، في هذا الخصوص، دعم تونس الدعوات الدولية والإقليمية لرفع الحظر عن براءات الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد- 19، بما يساعد على تعميم انتفاع كل الشعوب والدول بهذه اللقاحات. 

وأعلن قيس سعيد عن انخراط تونس في الدعوة التي أطلقها قادة أفارقة لإنشاء مناطق إنتاج إقليمية للقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة جديدة تراعي التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وتمكن من إيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فضلا عن إيلاء أهمية إلى الجانب الإنساني في السياسات الاقتصادية لحفظ كرامة الشعوب وتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية.

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