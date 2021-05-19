الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عزبة الهجانة» كيف ودعت العشوائيات وأصبحت مدينة الأمل

عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا

 

منذ تسعينيات القرن الماضي كانت عبارة عن قطعة أرض خالية من كافة مظاهر الحياة، وفجأة بدأت تظهر بها مجموعة من العشش بالصاج والخشب، وبعد مرور عدة سنوات تحولت تلك العشش إلى بنايات شاهقة يتخطي أغلبها حاجز الـ 10 أدوار في منطقة حملت اسم «عزبة الهجانة»، دون تخطيط سليم أو بنية تحتية أو تصاريح بالبناء حتى استيقظ أهالي "العزبة" على نبأ زيارة غير متوقعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة فى شهر فبراير الماضي وبصحبته الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين طالبهم الرئيس بسرعة وضع خطة عاجلة لتطوير العزبة، وتلبية احتياجات المواطنين بها وصدرت التوجيهات الرئاسية باطلاق اسم مدينة الأمل على "عزبة الهجانة". 

 

وتشهد المنطقة الآن تنفيذ مشروعًا قوميًا يهدف إلى تطويرها وخلق بيئة آدمية وحياة كريمة لقاطنيها، حيث إنه جار العمل حاليًا في إطار المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات ورفع كفاءة الطرق وتسيير الحركة المرورية والقضاء على الزحام وإحداث نقلة حضارية، وتتم أعمال التوسعات لإقامة محور الوفاء والأمل ورفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وطلاء واجهات المباني، وتركيب إنترلوك للشوارع الداخلية وتركيب بلدورات للأرصفة وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محال جديدة للباعة الجائلين وإنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.

 

وجار أيضًا إجراء حصر جديد لتوسعة المحور ليشمل 6 حارات مرورية، حيث يتم إزالة 137 عقار ونقل ألف أسرة إلى وحدات مجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تم إزالة قرابة 500 عقار ونقل نحو 1200 أسرة خلال الفترة الماضية في إطار أعمال إقامة المحور وأيضا انتشال الأسر من أسفل خطوط الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين القاطنين تحت هذا الخطر الداهم لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كل الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل مشروعات الإسكان الجديدة.

كما سيتم نقل مزيد من سكان العشوائيات من عزبة الهجانة إلى مشروع أهالينا 3 الذي يضم ألف وحدة سكنية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

 

ومشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل يعد أهم المحاور بمنطقة مدينة نصر، حيث يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، و يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورًا بخطوط الضغط العالي، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين ويتم اختصار رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير، وتطوير المنطقة من عشوائية إلى حضارية متكاملة الخدمات.

عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
عزبة الهحانة سابقا
إزالة عزبة الهجانة مدينة الأمل إزالة العشوئيات محافظة القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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