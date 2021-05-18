الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق التهم كرفان خشب بالتجمع الأول دون إصابات

حريق التهم
حريق التهم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الثلاثاء، من إخماد حريق التهم كرفان خشب بمنطقة التجمع الأول دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الكرفانات بمنطقة التجمع الأول، وتم إخماد الحريق دون وقوع وفيات أو إصابات.

على صعيد آخر، لقى 3 أطفال مصرعهم، الثلاثاء، جراء حريق شب داخل شقة بقرية عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة، بالقليوبية، وأمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي، بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث والتصريح بالدفن، والمعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه، وطلب تحريات المباحث.

الحماية المدنية حريق كرفان التجمع الاول

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