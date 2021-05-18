سلبية مسحة كورونا لأحد مصابي غزة بعد دخوله العريش للعلاج (صور)

كشفت مصادر داخل مستشفى العريش العام عن إجراء مسحة كورونا للمصاب الفلسطيني عبدالسلام محمد أبوكاشف، الذي أصيب جراء اعتداء جيش الاحتلال على قطاع غزة، قبل نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة سلبية المسحة وعدم إصابته بالوباء القاتل.

مصاب فلسطيني يتلقي العلاج في مصر

وضمت الدفعة الأولى للمصابين 3 مصابين: هم محمد محمد عبدالسلام، أحمد إبراهيم عليوة، ويزن حازم محمد”، وأصيبوا بشظايا وجروح متفرقة بالجسد ودخلوا مساء اليوم في سيارات الإسعاف لمعبر رفح في طريقهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصاب فلسطيني يتلقي العلاج في مصر

وتوجه أحمد إبراهيم عليوة، أحد المصابين الفلسطينيين جراء اعتداء جيش الاحتلال على قطاع غزة، والذين عبروا معبر رفح لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات المصرية، بالشكر الجزيل لمصر والقيادة السياسية، لوقوفهم بجانب فلسطين، وتيسير كل الأمور لعبور الجرحى لتلقي العلاج داخل أم الدنيا، فضلًا عن المساعدات التي قدمتها القاهرة ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني.

وعن إصابته، قال لـ"الدستور":"كنت أسير في أحد شوارع غزة وبجاوري أطفال في نفس الشارع، وتعرضت المنطقة لانفجار كبير، ما أدى لإصابتي بشظايا وجروح متفرقة بالجسد".

على صعيد متصل، رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينين، فيما جرى تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، كما تواجدت سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح تمهيدًا لنقل باقي الدفعات من المصابين.

وكلفت وزارة الصحة بندب عدد من الأطباء والتمريض من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستعدادها لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج علي أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان المصرية.