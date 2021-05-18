«صحة كفرالشيخ»: شفاء 2400 ووفاة 35 من مصابي كورونا في العزل المنزلي

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه يجرى تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة رئيس الجمهورية لـ"متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا"، تحت شعار "100 مليون صحة" فى إطار حرص الوزارة على متابعة مرضى الفيروس.

وأضافت سوسن، في بيان الثلاثاء، أن مبادرة "100 مليون صحة" تم تفعيلها بدءًا من 5 ديسمبر 2020، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، مؤكدة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2403 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 35 حالة فقط.

وتقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة، إضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

وتتخذ المبادرة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.