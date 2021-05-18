الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حركة فتح: الشعب الفلسطيني لن يستسلم

محمود العالول نائب
محمود العالول نائب رئيس حركة فتح

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مساء اليوم، مع اختتام فعاليات يوم الإضراب الشامل، إنه ومرة أخرى يمسك شعبنا بالمبادرة ويحاصر الاحتلال بحصاره ويجعل من هذا الاحتلال ذليل سياسات اختلقها واهمًا بأنه بها يستطيع أن ينال من كرامة الكل الفلسطيني.

وأوضح العالول أن هذا اليوم الممتد على مساحة فلسطين التاريخية جاء متوجًا بموقف واحد وواضح، مؤكدًا التفاف الفلسطينيين ومعهم أنصارهم، أنصار العدالة والحرية والحق في كل أرجاء المعمورة، وهذا اليوم الذي حمل عنوان الإضراب الشامل ما كان إلا رسالة بأن الشعب الفلسطينى لن يستسلم ولن يسقط الراية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وتابع العالول: "بعد سبعة عقود من ممارسة هذا الاحتلال لكل أنواع التفرقة والتجزئة والتشتيت ومحاولات طمس هوية الأرض قبل الإنسان، تلك الهوية الفلسطينية التي صاغها إرث حضاري عميق، وما مارسه هذا المحتل من سياسات تمييز عنصري واستعلاء على كل القيم الإنسانية والأخلاقية، يأتي هذا اليوم ليحمل رسالات متعددة، وفي مقدمتها للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني عصي على الشطب أو الإلغاء، وأن كل ما قام عليه من عنصرية وكراهية سيكون لعنة تحاصره وتدفعه للذل والهزيمة أمام ما يحمل الفلسطيني من قيم العدالة والحرية".

ولفت العالول إلى أن الرسالة الثانية لأنصار الحرية والعدالة في العالم بأن الشعب الفلسطيني ما زال يمسك براية الحق والعدالة ولن تسقط هذه الراية بفعل كل المؤامرات التي حاول الاحتلال وأنصاره حياكتها ونسجها للخلاص من الفلسطيني، القضية والإنسان.

وأضاف أن الرسالة الثالثة هي لأمتنا العربية التي نعتز بتجذرنا وارتباطنا بها، تاريخا وثقافة وآمالا وأحلاما، بأننا سنبقى درعها ورأس حربتها في مواجهة هذا العدو الذي يستهدف كامل آمالها ومصالحها وتطلعاتها، مشيرا إلى أن رسالة هذا اليوم الرابعة للعالم الحر والمتحضر بأنه آن الأوان لأن يدفع هذا الاحتلال ثمن غرقه في سياسات الاحتلال والتمييز العنصري واعتماده على القتل والهدم سبيلا للوجود.

وقاد العالول، ظهر اليوم، مسيرة شعبية منددة بالاحتلال وسياساته في القدس والداخل، وجرائمه البشعة والقذرة التي يمارسها على الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ودعا لمزيد من الوحدة والالتفاف حول الإجماع الفلسطيني برفض الاحتلال.

محمود العالول فلسطين الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي يوم الإضراب

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

إدراج محمد بديع ومحمود غزلان و15 إخوانيًا على قوام الإرهاب

إنقاذ 13 صيادًا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر

مديرة صندوق النقد لـ السيسي: التجربة المصرية قصة نجاح ونموذج يحتذى به

«فخر العرب الحقيقى».. السيسى يتصدر تريندات «تويتر» بعد مبادرة إعمار غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)

جهود مصرية وغارات مستمرة.. ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة؟