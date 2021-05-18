«وصفوني بالغبية».. ما هو الـ«ADHD» الذي أصيبت به جنا عمرو دياب؟ (فيديوجراف)

أثارت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، حالة من الجدل بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن إصابتها بمرض فرط الحركة «ADHD».

وكتبت جنا تفاصيل هذا المرض عبر منشورها الذي قالته باللغة الإنجليزية قائلًة: إن إدارة مدرستها في لندن «queens gate school» أجبرتها على تركها بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وبعد كشف جنا، نجلة الهضبة "عمرو دياب"، عن معاناتها من مرض ADHD (متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه).. يرصد "الدستور"، عبر الـ«فيديوجراف»، تفاصيل هذا المرض: