الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التسويق السياحي بشرم الشيخ: تطعيم 80% من عمال فنادق جنوب سيناء

حملة تطعيم العاملين
حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى

كشف رامي رزق الله الخبير الفندقي ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء تسير بشكل جيد وهناك مجهود كبير مبذول من مندوبي وزارة الصحة لتطعيم العاملين بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية.

وأضاف «رزق الله» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تطعيم نحو 80% من العاملين بالفنادق بجنوب سيناء حتى الآن وجار استكمال باقي العاملين بالقطاع، موضحا أن سرعة حصول المواطنيين بصفة عامة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستؤثر بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة أنه بات من مؤشرات تفضيل مقصد سياحي عن آخر هو نسبة المتطعمين بداخلة فإذا كانت النسبة كبيرة ستترجم إلى زيادة فى إعداد السائحين خاصة من الدول الأوربية فالسائح بعد تلقية اللقاح سيختار المقصد الأمن صحيا بالنسبة لة وستكون أولوية اختياره ليتعامل بشكل آمن.

وأشار «رزق الله» إلى أن إعلان تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمصر سيجعلها الوجهة المفضلة للعديد من السائحين بعد أن قامت العديد من دولة العالم بتخطى نسب كبيرة من تلقى مواطنيها للقاحات المضادة لفيروس كورونا وعلى رأسهم بريطانيا التي قامت بتطعيم 33 مليون مواطن إنجليزي وتعيد الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها بفتحها المطاعم وغيرها من أماكن التجمعات.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية قاما بإطلاق حملة لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال أول إبريل الماضي تضم العاملين بشركات السياحة والفنادق وأصحاب البازرات السياحية ويقوم مندوبي وزارة الصحة بالمرور على الفنادق وتطعيم ما بها من عاملين، وخصصت الفنادق أماكن مؤمنة وبإجراءات احترازية ليتم فيها عملية تطعيم العاملين بالمصل المضاد، بالإضافة إلى توفير أماكن اخرى لتلقى الفئات السياحية الآخرى للتطعيم.

سياحة العاملين الفنادق شرم الشيخ تلقي لقاح كورونا

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