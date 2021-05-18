سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

قال طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، إن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى وجميع الأطراف الفاعلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال، في مقابلة مع "راديو بي بي سي 4" اليوم، حول جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إن مصر تبذل قصارى جهدها لكن لم يتم التوصل إلى تسوية حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حذرت من تداعيات تصاعد العنف الأخير، وكانت قد حذرت قبل عدة أسابيع من تنامي التوترات بالقدس الشرقية وحي الشيخ جراح خلال شهر رمضان.

وأعرب السفير طارق عادل عن أمله فى أن تتدخل إلى جانب مصر الدول الفاعلة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين لديهما علاقات قوية مع الإسرائيليين من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إن مصر تبذل قصارى جهدها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن بالتأكيد إن تدخل بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى من شأنه أن يساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا، وما زال المبعوث الأمريكي متواجدًا في المنطقة، والحكومة المصرية مستعدة لمناقشة التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بمشاركة المبعوث الأمريكي.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يشكل أولوية قصوى بالنسبة لمصر في ظل ارتفاع عدد القتلى من المدنيين الأبرياء من الجانبين، على أن يكون هذا الاتفاق خطوة للأمام لجلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات لاستئناف محادثات السلام.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأجواء الحالية تساعد على العودة إلى طاولة المفاوضات، قال السفير طارق عادل: «لقد شاهدنا أن أي حادثة صغيرة من شأنها إثارة أعمال العنف ما يُسفر عن سقوط ضحايا، وسيستمر هذا الوضع ما لم يتم التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف، لكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية لم نشهد أي تحركات جدية للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ونظرًا لهذا الوضع، فقد رأينا أن أي حادثة صغيرة من شأنها إثارة أعمال العنف».