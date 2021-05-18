فؤاد عبدالمنعم: سعدت بالمشاركة في «بين السما والأرض» والعرض الثاني سيؤكد نجاحه

عبّر الفنان فؤاد عبدالمنعم عن سعادته بالمشاركة في عملين في المنافسة الرمضانية الماضية، مشيرا إلى أنه محظوظ بالعمل مع المخرج محمد العدل في مسلسل "بين السما والأرض"، والذي قدم في أول 15 من الشهر الكريم كتجربة درامية جديدة قام ببطولتها الفنان هاني سلامة.

وقال عبدالمنعم، في تصريحات لـ"الدستور"، إن فكرة 15 حلقة هي باختصار فكرة عظيمة تجنب الوقوع في فخ المط والإطالة، وهي بوابة جديدة وكبيرة لإنتاج العديد من الأعمال وإتاحة الفرص لأكبر عدد من المبعدين والفنانين في التواجد بالسوق الفنية.

ووجّه فؤاد عبدالمنعم رسالة إلى مخرج العمل محمد العدل قائلا: "هو من المخرجين الشباب الذين عندما يشاهدون موهبة، سواء في المسرح أو التليفزيون أو حتى من خلال مكاتب الكاستينج، يستطيع أن يقدم الموهبة الحقيقية بشكل عملي، ويتيح الفرصة للكثيرين، وهو ما حدث مع في مسلسل بين السما والأرض، وهو من المخرجين الذين يوفرون الأجواء المناسبة من خلال التفاهم والهدوء والتقدير".

وقال فؤاد إنه مع العرض الثاني من مسلسل "بين السما والأرض"، والذي أنتجته شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، سوف يكون هناك ردود فعل أقوى من العرض الأول، خاصة أنه سيتم عرضه بعيدا عن الزخم الرمضاني، وسوف يترك المسلسل أثرا إيجابيا لدى الجمهور، إضافة إلى أن العمل مختلف عن كل الأعمال التي عرضت في المنافسة، وسوف يؤكد نجاحه مرة أخرى.

وعن دوره قال: "شخصية محمد مساعد المخرج الشاب الطموح الذي يحاول أن يواكب الزمن بمحاولته لاستغلال أي شيء حتى لو سلبي للترويج لأعماله الفنية هي شخصية غنية دراميا، ووافقت عليها على الفور وقت قراءتي السيناريو، خاصة أنه يجمع نخبة كبيرة من النجوم، وهي شخصية تشبه كثيرين في الحقيقية".

فؤاد عبدالمنعم هو ممثل مصري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، أهمها مسلسلات "خطوات الشيطان، والشارع اللي ورانا، وخط ساخن" وغيرها، فيما حصل على عدة جوائز في التمثيل في المهرجانات الخاصة بالمسرح داخل وخارج مصر، منها جائزة أحسن ممثل بمهرجان النخب المسرحي التابع لدولة الإمارات، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري الدورة التاسعة دورة الفنان نور الشريف عام 2016، عن دور مارسيل بمسرحية "الخروج عن النص" وغيرها من الجوائز.