مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

قال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية إن الأجهزة الأمنية بصدد ضبط المتهم بالتحرش بفتيات طنطا بإظهار عضوه الذكري لهن بالطريق العام وسيتم الإعلان بمجرد إلقاء القبض عليه، وأن الأخبار المنشورة عن عرضه على النيابة وحبسه غير صحيحة ولم يتم ضبطه حتى الآن.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في تحديد هوية شاب نشرت له فتاة فيديو ظهر خلاله وهو يتحرش بها لفظيًا من داخل سيارته، ويخلع ملابسه السفلية ليُظهر عورته بطنطا.

وظهر المتهم في الفيدبو الذي انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل وهو يخلع ملابسه أمام الفتاة، بعدما رفضت طلبه بركوب سيارته.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أن المتهم سيكون في أيدى الشرطة خلال ساعات بعد أن تمكنت المباحث الجنائية من تحديده وبيان محل إقامته بعد فحص الفيديو الذي ظهر فيه المتهم وهو يتحرش بالفتاة، ويحاول أن يقنعها باستقلال السيارة معه، وعندما رفضت خلع ملابسه أمامها.

وقامت «دعاء.م» الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، بنشر الفيديو على حسابها بموقع «فيسبوك»، وكشف المقطع أنها كانت تسير في الشارع أمام كلية التربية جامعة طنطا برفقة صديقتها، واعترض طريقها شاب داخل سيارته، وتحرش بها لفظيًا وطلب منها الدخول لسيارته وعند رفضها خلع ملابسه الداخلية وجرد نفسه من ملابسه السفلية أمامها، وحين لاحظ له قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته، حتى تمكنت من الهرب.

من ناحيته، أكد والد فتاة طنطا أنه عندما علم الحادث من ابنته أصر على نشر الفيديو على منصات التواصل حني يعرف الجميع هذا الشاب المستهتر ويمنعه من تكرار فعلته لأخريات، مضيفًا أن تعليقات أهالي طنطا علي الفيديو أكدت أن الشاب يمارس هذا التصرف غير اللائق بصفة مستمرة.