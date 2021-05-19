نعومى كامبل ترزق بطفلتها الأولى وتعلق: يشرفنى أن أحظى بهذه الروح اللطيفة

أعلنت عارضة الأزياء نعومي كامبل، صاحبة الـ50 عامًا عن ولادة طفلها الأول، ففي منشور لها على «انستجرام» شاركت صورة لنفسها وهي تحتضن قدمي الفتاة الصغيرة.

وعلقت على الصورة "«لقد اختارتني نعمة صغيرة جميلة لأكون والدتها.. يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي، ولا توجد كلمات لوصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي.. ليس هناك حب أعظم».

ولم تعلن «كامبل» علنًا أنها كانت تتوقع ولادة طفل، ولم تكشف عن أي معلومات أخرى مثل موعد ولادة الطفلة أو ما هو اسمها، ومع ذلك تحدثت في الماضي بصراحة عن رغبتها في أن تكون أمًا قائلة إن ذلك سيحدث لها عندما يحين الوقت.

وفي مقابلة عام 2017 مع مجلة ES، قالت النجمة البريطانية، إنها فكرت في إنجاب الأطفال طوال الوقت، مضيفة: «ولكن الآن بالطريقة التي يتسم بها العلم أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك عندما أريد».

وكانت «كامبل» واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم منذ أن تم اكتشافها في سن 15 عامًا، وقد تعاونت مع بعض أشهر دور الأزياء في العالم ، بما في ذلك فيرساتشي وفيفيان ويستوود.

ومؤخرًا نشرت ناعومي كامبل عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، فيديو تظهر في خلفيته أهرامات الجيزة الثلاثة.

وعلقت عارضة الأزياء العالمية على الفيديو قائلة: «القفز إلى مصر الجميلة»، ونقلت وزارة السياحة والآثار والصفحات التابعة للوزارة الفيديو على المنصات الخاصة بها، خاصة أن «كامبل» تعد من أبرز المشاهير عالميًا، والفيديو الخاص بها وسيلة دعائية وترويجية للسياحة المصرية، حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من 10 ملايين متابع.

و ناعومي كامبل، عارضة أزياء بريطانية من أصل أفريقي، بدأت عملها في الثمانينات، وسرعان ما ظهرت في عروض أزياء ميلان وباريس، وعلى أغلفة مجلات الأزياء الدولية، كما عملت أيضًا كممثلة في عدة أفلام ومسلسلات، وهى أول عارضة من أصل أفريقي تظهر على غلاف مجلة "فوغ" الشهيرة في عالم الموضة والأزياء.