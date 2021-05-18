الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال الرصف والتطوير بطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية استكمال أعمال تطوير كورنيش طنطا والجاري العمل به بعد هدم أحد قاعات الأفراح المخالفة لتعديها على أملاك الري، وذلك في إطار استكمال التصميم والتصور النهائي لتطوير تلك المنطقة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ واللواء محمد السيد ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

في ذات السياق، تابع المحافظ آخر تطورات الأعمال بنفق قحافة والذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير الأنفاق بالمحافظة، حيث تم صب الأرضية وعزل الحوائط منعاً لتسرب المياه مستقبلاً، إلى جانب أعمال الإنارة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٣٢٠ ألف جنيه.

كما قام المحافظ بتفقد محيط المسجد الأحمدي لمتابعة آخر تطورات الأعمال ،مشدداً على رفع كافة الإشغالات الموجودة والتأكيد على أصحاب المحال بالالتزام بحدود المحال دون التعدي على حرم الطريق.

وأوضح المحافظ أن فعاليات اليوم الثاني تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى وبسيون) .

وأشار إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم توجيه جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

الغربية الخدمة الوطنية نائب المحافظ منطقة محافظ الغربية أعمال تطوير خطة تطوير قاعات الأفراح استكمال أعمال الالتزام مسجد الأحمدي مشروعات الخدمة الوطنية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ جهاز مشروعات

الأكثر قراءة

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ضحية التحرش لـ«الدستور»: «مش هسيب حقي والنيابة طمنتني بالتحفظ على شاب العادة السرية»

رسمياً.. «كاف» يرد على شكوى الزمالك ضد الترجي والمولودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)