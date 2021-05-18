محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال الرصف والتطوير بطنطا

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية استكمال أعمال تطوير كورنيش طنطا والجاري العمل به بعد هدم أحد قاعات الأفراح المخالفة لتعديها على أملاك الري، وذلك في إطار استكمال التصميم والتصور النهائي لتطوير تلك المنطقة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ واللواء محمد السيد ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

في ذات السياق، تابع المحافظ آخر تطورات الأعمال بنفق قحافة والذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير الأنفاق بالمحافظة، حيث تم صب الأرضية وعزل الحوائط منعاً لتسرب المياه مستقبلاً، إلى جانب أعمال الإنارة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٣٢٠ ألف جنيه.

كما قام المحافظ بتفقد محيط المسجد الأحمدي لمتابعة آخر تطورات الأعمال ،مشدداً على رفع كافة الإشغالات الموجودة والتأكيد على أصحاب المحال بالالتزام بحدود المحال دون التعدي على حرم الطريق.

وأوضح المحافظ أن فعاليات اليوم الثاني تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى وبسيون) .

وأشار إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم توجيه جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.