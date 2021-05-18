الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم إفريقيا.. 29 مايو

يوم أفريقيا
يوم أفريقيا

تحتفل مكتبة مصر الجديدة العامة، في الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري، بيوم إفريقيا، بحديقة المكتبة، بمنطقة مصر الجديدة.

ويتضمن برنامج الاحتفال بيوم إفريقيا، إقامة معرض فن تشكيلي بعنوان "يوم إفريقيا" تحت إشراف الفنان أحمد بيرو، ومعرض تراث فلكوري لدار مهيرة بالتعاون مع جمعية دار السودان، ومعرض فلكوري بالتعاون مع المركز السوداني الثقافي.

فضلًا عن معرض فن تشكيلي للفنان السوداني الهادي أبوالجعافر، ومعرض كتاب للاطلاع الداخلي والاستعارة الخارجية بعنوان "إفريقيا".

 

نبذة عن يوم إفريقيا

يحتفل العالم يوم 25 مايو بيوم إفريقيا، وهو ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، ويعرف الاحتفال عالميًا باسم "يوم إفريقيا" ، وفي هذا اليوم، وقع قادة 30 دولة إفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيسي في أديس أبابا، إثيوبيا، ويرمز إلى روح التضامن الإفريقي وإحساس قادة وزعماء القارة بوحدة الهدف والمصير لإيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجه القارة.

فكرة الاحتفال بـ يوم إفريقيا

جاءت فكرة الاحتفال بيوم إفريقيا بعد أن انعقد المؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة فى أكرا، غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما ، وكان يضم ممثلين من مصر (التى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة)، وإثيوبيا، وليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الإفريقية، إضافة إلى ترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على التحرر من الهيمنة، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية إفريقى.

والغرض من تحديد ليوم إفريقيا أو التحرير الإفريقي، أنه يأتي كيوم للتقدم فى كل عام للتقدم المستمر لحركة التحرير، ولترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة واستغلال الأجانب. 

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