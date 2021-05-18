الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع رضيع غرقًا داخل حوض مياه بالبحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

لقي طفل رضيع مصرعه غرقًا، الثلاثاء، داخل حوض ماء بقرية ط بمركز بدر بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة إخطارًا، من مأمور مركز شرطة بدر من المستشفى العام يفيد بوصول حمزة محمد سيد سالم، عام ونصف جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرعه نتيجة غرقه بحوض ماء بقرية ط وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

على صعيد متصل، شهدت البحيرة إصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، أمس، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق جناكليس - أبو المطامير"، في البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي أبو المطامير المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، بطريق " أبو المطامير- دمنهور".

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من:" محمود محمد سعد، 30 عامًا، أحمد حمدون مبروك يونس، 21 عامًا، محمد رجب السعيطي، 18 عامًا"، وتم عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.

محافظة انقلاب سيارة أبو المطامير الفحوصات الطبية لبحيرة مصرع طفلين

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