البابا تواضروس يلتقى كشافة كنيسة الملاك بكفر عبده

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فريق "بي أرشي أنجليوس" كشافة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر عبده، حيث اطمأن على خدمتهم بالكنيسة وافتقدهم بشكل أبوي، وفي نهاية اللقاء قدم الفريق هدية تذكارية لقداسته، والتقطوا مع الصور التذكارية معه.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس رافائيل أنيس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكفر عبده.

ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني الرعوية الحالية للإسكندرية والتي من المقرر أن يتخللها عددً من اللقاءات الكنسية.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادا له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخماسين، أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.