تعرف على التحليل الشهرى للتضخم الصادر عن البنك المركزى

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 12.0 ٪، وهو أعلى معدل شهري مسجل لها لشهر أبريل منذ عام 2007.

وانخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 1.5 ٪. وبالتالي، ساهمت الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الخامس على التوالي بمعدل بلغ 7.5 ٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.29 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء للشهر الرابع على التوالي بمعدل بلغ 0.8 ٪، لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وكشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الخضر الى 4.1 ٪ في أبريل 2021 بعدما سجل 4.5 ٪ في كل من مارس وفبراير 2021 .

وسجل التضخم العام معدل شهري بلغ 0.9 ٪ في أبريل 2021 مقابل 1.3 ٪ في أبريل 2020.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في أبريل 2021 النمط الموسمي الطبيعي لذات الشهر وأيضًا العوامل الموسمية لشهر رمضان، حيث جاء الارتفاع الموسمي لأسعار السلع الغذائية مدفوعًا بمساهمة الخضروات الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بذات القدر تقريبًا للشهرالثاني على التوالي، وإن كانت مساهمة السلع الغذائية الأساسية أكبر بدرجة طفيفة.

وعكس الارتفاع في السلع الغذائية الأساسية الارتفاع الموسمي لأسعار الدواجن بشكل أساسي، وقد جاء الارتفاع في أسعار الخضروات الطازجة على نطاق واسع، بينما جاء الانخفاض في أسعار الفاكهة الطازجة بخلاف نمطها الموسمي.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع موسمي لأسعار الملابس وأيضا بارتفاع رسوم تجديد رخص القيادة.