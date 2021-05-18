ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالدقهلية

نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى وهمى بالدقهلية دون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على (عدد 2 بروتوكول أكاديمى منسوب لإحدى الجامعات "مزور"- عدد من طلبات الالتحاق بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة- دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية- مبلغ مالى- عدد من الكتب الخاصة بالمواد العلمية خاصة بعدد من المجالات المختلفة- 4 أكلاشيهات خاص بالأكاديمية)، وكذا (طابعة وماسح ضوئى- 4 أجهزة "لاب توب" بفحصها فنياً تبين أنها محملة بالعديد من البرامج الدراسية والمطبوعات وملفات دالة على نشاطه"- لوحة إعلانية مدون عليها اسم الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.