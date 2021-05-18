الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الآثار» تعلن أسعار تذاكر متحفي المطار وسيناريو العرض بهما

متحفي المطار وسيناريو
متحفي المطار وسيناريو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر زيارة متحفي الآثار المصرية، الذين تم افتتاحهما اليوم بمبنى الركاب رقم (2) ومبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم، أن سعر تذكرة دخول كل متحف 3 دولارات أو 50 جنيها للزائر الأجنبي، و25 جنيها للزائر المصري، مقررة أن تكون زيارة المتحفين اليوم مجانا لكل المسافرين، وذلك بمناسبة افتتاحهما والاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.


وحول تفاصيل سيناريو العرض للمتحفين، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف "إن المتحفين يعدان من عناصر جذب جديدة وخدمة مميزة يتم توفيرها داخل مطار القاهرة الدولي للمسافرين والوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية للتعرف على مصر وحضارتها العريقة وتشجيعهم على زيارتها".


وأضاف أن متحف المطار الجديد بمبنى الركاب رقم (2) يضم 304 قطع أثرية على مساحة 100 م2 تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث.


وأوضح أن المتحف يتضمن قطع تبرز كينونة مصر مهد للأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم، مشيرًا إلى أن متحف المطار بمبنى الركاب رقم (3) تصل مساحته الكلية لـ150 م2 يضم 59 قطعة أثرية تم انتقاؤها بعناية بواسطة اللجنة العليا للعرض المتحفي من مقتنيات مخازن المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق ومتحف الأشمونين.


ولفت إلى أن تلك القطع تعود لعصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة، والعصر الروماني واليوناني ومن أهمها تمثال للكاتب المصري من الأسرة الخامسة، وقطعتين من عصور ما قبل الأسرات ومجموعة من التماثيل للعصرين اليوناني والروماني، وتمثال الملكة حتشبسوت من الدولة الحديثة.


وأشار إلى أن المتحف يعرض كذلك بعض القطع النادرة وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التي تعود للعصور الإسلامية المختلفة.

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