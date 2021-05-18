وزير الري يبحث خطة مواجهة تلوث «كيتشنر»

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور أيمن السيد، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات التليمتري، وذلك لإستعراض ومناقشة مستجدات أعمال الرصد وخطة العمل المستقبلية للقطاع، بالإضافة إلى عرض الأعمال الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كوتشينر.



واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الإجتماع، تشغيل منظومة التليمتري التى تساهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المياه، مشيرًا إلى أنها تساهم بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه فى ظل التحديات المائية الحالية.



وأكد وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة إستمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال "التليمتري" وتشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان استمرارية تدفق مخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسئولي توزيع المياه على مستوى المحافظات لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه.

كما تستهدف منظومة الرصد والاتصالات والمعلومات التليمترى توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري في المحافظات، وذلك من خلال إستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الاجتماع، الثلاثاء، ما يتم بشأن إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر، والذى يعد أكبر مصرف للصرف الصحى بمصر، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى ثلاث محافظات وهى كفر الشيخ والغربية والدقهلية، بطول 69 كيلومترا، حيث يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان كافة المناطق التى يمر بها المصرف وتحسين البيئة المحيطة به حفاظا على صحة المواطنين.



كما تم مناقشة مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والري، والتى تتضمن تنفيذ أعمال تأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كتشنر، كما يتم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة وإشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية الخاصة بفائدة المشروع.