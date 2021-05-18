ضبط صاحب مخبز بالخصوص استولى على 13 مليونًا من أموال الدعم

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى- بدائرة قسم شرطة الخصوص- بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم دون وجه حق، حيث ورد تقرير الجهات المختصة بأن قيمة المبالغ المالية المستولى عليها (13.258.818- ثلاثة عشر مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر جنيها).

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.