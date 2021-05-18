كوريا الجنوبية: وصول شحنة من لقاحات فايزر المضادة لكورونا غدًا

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه من المقرر أن تصل، غدا الأربعاء، شحنة أخرى تتألف من حوالي 438 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مطار إنشيون الدولي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقًا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكورية وقعت عقدا مباشرا مع شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية لشراء جرعات لقاح كورونا.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل نحو 3.68 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ستصل هذه الكمية في صورة شحنات اسبوعية حتى الشهر المقبل.

يشار إلى أنه يتم إعطاء لقاحات (فايزر) في كوريا الجنوبية لكبار السن البالغين من العمر 75 عاما فيما فوق، وكذلك المرضى والعاملون في مراكز الرعاية الصحية للمسنين.

وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي إن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا يمكن الآن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة لمدة أطول بكثير من الموصى به في السابق.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أنه بمجرد إذابة اللقاح، فإن القوارير غير المفتوحة يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

والحد الأقصى لفترة التخزين حاليا خمسة أيام فقط.

ومن المتوقع أن يكون لزيادة المرونة في التخزين تأثير كبير على برامج التطعيم باللقاحات في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت ضرورة النقل والتخزين في درجات حرارة منخفضة جدا من أبرز سلبيات لقاح فايزر.

وأدت الشروط السابقة لتخزين لقاح فايزر إلى صعوبة في استخدامه في بعض أنحاء العالم.

وفي فبراير الماضي، أقرت الولايات المتحدة تخزين ونقل لقاح فايزر في درجات الحرارة التقليدية للمجمدات، بين -15 و-25 درجة مئوية لمدة تصل إلى أسبوعين، وذلك مقارنة بالنطاق الذي كان يتطلبه الأمر عادة، بين -60 و-80 درجة مئوية.

ورخّصت كندا في وقت سابق من مايو استخدام لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، لتصبح أول دولة في العالم تفعل ذلك لهذه الفئة العمرية.

وأصدر فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع التابع للمنظمة توصيات سياساتية بشأن بدء استعمال أول لقاح لكوفيد-19 تقرّه المنظمة بموجب بروتوكول الاستعمال في حالات الطوارئ، وهو لقاح فايزر-بيونتك

وفقاً لفريق الخبراء الاستراتيجي، فإن لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 بتقنية مرسال الرنا هو لقاح مأمون وفعال. غير أن هناك فئات معينة لا يوصى بتطعيمها، إما بسبب موانع الاستعمال أو شح الإمدادات أو محدودية البيانات. وتشمل هذه الفئات حالياً الأشخاص الذين سبق أن عانوا من حالات تحسس شديدة ومعظم الحوامل والمسافرين الدوليين الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.