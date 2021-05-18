الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك ترفع قيود كورونا بالكامل

كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك

رفعت الحكومة الدنماركية جميع القيود التي فرضتها لاحتواء وباء كورونا تقريبًا، لتتمكن غالبية المؤسسات من إعادة الفتح الجمعة المقبل.
 

ويتمثل الاستثناء الوحيد في الإبقاء على غلق الملاهي الليلية والمراقص، بموجب القرار الذي أيده معظم نواب البرلمان في اجتماع عقد مساء أمس الإثنين.

ورغم ذلك، يتعين على الدنماركيين الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك يتعين على الناس في العديد من الأماكن إظهار دليل على أنهم تلقوا التطعيم ضد الفيروس، أو تقديم شهادة بنتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا، أو التعافي من مرض كوفيد- 19.

وسمحت الدنمارك بالفعل بإعادة فتح المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية والعديد من الأماكن الأخرى في تحركات سابقة لتخفيف القيود. 

ويذهب معظم الطلاب في الدنمارك أيضا إلى المدرسة لحضور الفصول الدراسية منذ فترة أيضا.
 

وسوف يتمكن طلاب الجامعة أيضًا من الحضور شخصيا مجددا، وسوف تكون الفصول الليلية ومدارس الموسيقى أيضا قادرة على تعليم الطلاب كالمعتاد.
 

وسوف يتم تقليص ترتيبات العمل عن بعد على ثلاث مراحل، حتى يعود جميع المواطنين إلى العمل بحلول 1 أغسطس.

ويتم رفع الحد الأقصى للعدد في التجمعات من 25 إلى 50 شخصا للمناسبات في الأماكن المغلقة، ومن 75 إلى 100 شخص في الأماكن المفتوحة.
 

وارتفعت أعداد حالات الإصابة بكورونا بشكل طفيف بعد تخفيف القيود، لكن الأرقام في الدنمارك ظلت مستقرة نسبيا. 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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