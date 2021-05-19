«اتحاد المستثمرين» يبحث سبل المشاركة فى مبادرة إعادة إعمار غزة

ثمن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، أن الاتحاد يجري اتصالاته مع الحكومة المصرية لبحث كيفية مساهمة مصانع وشركات الاتحاد للمشاركة في مبادرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الموضوع يحتاج دراسة ومعرفة توجهات الدولة وفي أي القطاعات سيتم المساهمة.

وفي نفس السياق، قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تخصيص عدد من المقرات بجمعيات المستثمرين، لتتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بتقديم خدمة تطعيم العاملين بكافة الجمعيات وفق خطة محددة.

وطالب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، أعضاء مجلس إدارة الجمعيات بمختلف محافظات الجمهورية بتوفير مقر مغطى و مكيف بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع بالجمعيات الصغرى، و أكثر من مقر بالجمعيات الكبرى، علي أن تكون بعيدة عن مقر الجمعية، و ستقوم وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية و الأطقم الطبية اللازمة.

كما طالب من رؤساء الجمعيات ضرورة إخطار اتحاد المستثمرين بأماكن تلك المقرات تفصيلًا حتى يتمكن الاتحاد من التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا، على أن تقوم كل جمعية بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين بها في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

جاء ذلك خلال خطاب إرساله الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى جميع رؤساء الجمعيات بالمحافظات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و في ضوء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الأليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.