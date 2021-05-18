الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

العلوم الصحية: توجيه الرئيس لإعمار غزة امتداد لمساندة مصر لقضية فلسطين

الدبيكي رئيس النقابة
الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية

ثمنت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم مصر بموجبها 500 مليون دولار، تخصص لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن النقابة العامة وفرعياتها ومجالسها وأعضاءها، باعتبارها الكيان الرسمي والأب الشرعي لكل الفئات العاملة بالعلوم الصحية بمصر، يدعمون المبادرة الرئاسية، والتي تعبر عن دعم الأشقاء لبعضهم البعض، والوقوف جنبًا إلى جنب في الأزمات، وتأتي هذه المبادرة نتيجة لدور مصر الرائد في الشرق الأوسط والوطن العربي، وهو دور ليس بجديد عليها، فطالما ساندت القضية الفلسطينية منذ قبل عام 1948، عندما بدأ الصراع العربي الإسرائيلي.

كما أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، بتوجيه الرئاسة، بقيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في غزة، مشيرا إلى أن مصر تساند القضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا وحكومة، وبكل قوة، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على مقدراته، ولذلك فإن مؤسسات الدولة المصرية، تقف خلف قيادتها الرشيدة في تلك الخطوة، وتثمن فتح المنشآت الصحية المصرية، أمام المرضى والمصابين في قطاع غزة، وذلك على نفقة الدولة المصرية، كنوع من الإنسانية، والحفاظ على حيوات الفلسطينيين.

وأكد الدبيكي، على أن الفريق الطبي مع أبناء العلوم الصحية، يستقبلون مصابي وجرحى غزة فى العريش، ويوجد أعضاء ونقابيون من العلوم الصحية، مستعدون للسفر لسيناء بأجهزتهم، دعمًا للشعب الفلسطينى، والمساهمة في فحص وعلاج المصابين.

وأشار إلى أن مصر تسعى لدى كل أطراف صناعة القرار، لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لوقف النزيف المتواصل والخسائر البشرية والمادية، وإحداث حالة من الاستقرار.

النقابة العامة للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي عبدالفتاح السيسي قطاع غزة فلسطين

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