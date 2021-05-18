الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

الأزهري يشيد بقرار الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

ثمّن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص  500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة الشركات المصرية.
 

وأكد الأزهري، في بيان الثلاثاء، الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقياداتها ومؤسساتها لحماية الشعب الفسطيني إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الأقصى والقدس في قلوبنا، وسيظل حيًا في قلوبنا حتى يعود الحق المسلوب إلى أهله من يد الإرهاب والوحشية والإجرام" قائلاً: اللهم احفظ المسجد الأقصى، والقدس الشريف، وفلسطين وشعبها، وعجل برفع الكرب، واقصم جبروت إسرائيل وإرهابها.

وتصاعدت وتيرة الأحداث في فلسطين، فيما يتابع العالم الأحداث هناك بالتزامن مع عقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم لبحث تطورات الأوضاع  وتصعيد الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، فيما ارتفعت حصيلة شهداء الاعتداءات على قطاع غزة والضفة الغربية لـ209 شهداء وأكثر من 5600 جريح، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع  غزة أمس 188 شهيدًا، من بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة، و1238 إصابة بجروح متفاوتة.

وعن الوضع الحالي في فلسطين  أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 42 فلسطينيًا وإصابة 50 آخرين جرّاء القصف الإسرائيلي، والذي أدى إلى إرتفاع عدد الشهداء والمصابين إلى 209 شهداء و5600 مصاب حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة.

فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 209 شهداء، وأكثر من 5600 جريح.

أسامة الأزهري يشيد قرار الرئيس السيسي ٥٠٠الف

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