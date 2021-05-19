الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: المحافظة توسعت فى عدد مراكز تلقى لقاح كورونا

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم التوسع في عدد مراكز تلقى اللقاح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـمركزين وهما مستشفى النصر  - ووحدة صحة المسنين وتم زيادة ٣ مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهي بنك الدم - مركز طبي أول بورفواد _ ومركز الإرشاد الوراثي ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ٥مراكز  بالإضافة إلي فرق متنقلة.

واجتمع محافظ بورسعيد، اليوم بلجنة إدارة كورونا بالمحافظة؛ لمتابعة تطورات الوضع الصحي والوبائي بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف والطب الوقائي .

واستمع المحافظ لجهود مديرية الصحة وهيئة الرعاية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية.

واستعرض جهود تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقي المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد .

وأضاف أن الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير علي المواطنين، موجها بتكثيف  تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية،  توعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى، نظرًا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية .

محافظ التوسع مراكز يعلن كورونا

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