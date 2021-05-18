الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي مساهمات لإعادة إعمار غزة من داخل وخارج مصر

إعادة إعمار
إعادة إعمار

أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم "037037- إعادة إعمار غزة" في كل البنوك المصرية؛ لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ويستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

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