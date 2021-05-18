«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي مساهمات لإعادة إعمار غزة من داخل وخارج مصر

أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم "037037- إعادة إعمار غزة" في كل البنوك المصرية؛ لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.