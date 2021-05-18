إصابات في قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على الأراضي المحتلة

أصيب عدد من المواطنين بجروح بينها خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أحياء سكنية شرق غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء قصف مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، حي الزيتون جنوب شرق المدينة، نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء.

كما أصيب مواطن جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، نقل إثرها إلى مستشفى أبويوسف النجار.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلا لعائلة طبيل في منطقة الخلفاء شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعيته بشكل كثيف المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار صاروخا على هدف قرب مفرق أبودرج شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال شواطئ المدينة بعدة قذائف.

وأصيب مواطنان بجروح متفاوتة جراء استهدافهما بصاروخ من طائرة إسرائيلية دون طيار شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، نقلا إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع، مخلفا شهداء وجرحى ودمارا مهولا بالبنايات السكنية والبنى التحتية.

وقد أصيب 11 مواطنا على الأقل بينهم صحفي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة نابلس.

وأكد مدير مستشفى رفيديا، قاسم دغلس، أن 11 إصابة بالرصاص الحي وصلت إلى المستشفى، غالبيتها في الأطراف السفلية، فيما ذكرت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أن الصحفي جمال ريان أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال تغطيته المواجهات قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، نقل إثرها للمستشفى.

وفي ذات السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على مثلث زيف ببلدة يطا جنوب الخليل، والظاهرية وعدة بلدات بالمحافظة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي بلدة الظاهرية، انطلقت مسيرة جماهيرية نصرة للأقصى والشيخ جراح وغزة، من مسجد البلدة الكبير، وجابت شوارع البلدة وصولا إلى ساحة الخوخة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات بأسماء القرى المهجرة عام 1948.