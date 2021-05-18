اتحاد النقابات الفنية يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين

أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذى لا يتوقف نزيف دماء أبنائه المدنيين جراء قتل الأطفال والنساء والشيوخ في صمت فاضح من المجتمع الدولي تجاه تلك الاعتداءات الوحشية المستمرة على أصحاب الأرض (فلسطين)، خاصة القدس وغزة وكذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وأصدر بيانًا أكد قال فيه: “نحن إذ نعلن كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني العربي الشقيق في الدفاع عن أرضه وحقه في حياة إنسانية آمنة بعيدًا الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني الغاصب”، مطالبين المجتمع الدولي للقيام بكافة مسئولياته تجاه ما يحدث لأخوتنا في فلسطين التي ستظل عاصمتها دائماً أبداً "القدس"، ستحيا فلسطين في عزة صامدة شامخة، وسيظل المسجد الأقصى عصياً للنهاية على أي قوى استيطانية توسعية تمارس الإرهاب على الأبرياء وأصحاب الحق".

جدير بالذكر أنه قد أصدرت كل من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا رسميا أدانوا فيه الاعتداءات الغاشمة الصهيونية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وإدانة الاعتداء على المسجد الأقصى.

حيث جاء بيان نقابة المهن التمثيلية: "بسم الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر يدين مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الاعتداءات الغاشمة والهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل من كل الأعمار بالقدس، خاصة في حي الشيخ جراح".

وتابع بيان المهن التمثيلية: "كما يؤكد مجلس نقابة المهن التمثيلية تأييده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، كما يوجه تحية احترام وإجلال للفلسطينيين الصامدين في المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتداءاتها على المصلين بداخله والعبث بمحتوياته".

أما بيان نقابة المهن الموسيقية جاء نصه: "تدين نقابة المهن الموسيقية المصرية، وتستنكر كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية علي الشعب الفلسطيني مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء، وتدين الاعتداء علي المسجد الأقصى وكل أحياء القدس وغزة وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداءات الوحشية علي الشعب الفلسطيني".