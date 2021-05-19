«العربى للمجتمعات العمرانية» يثمن مبادرة السيسى لإعمار غزة
أٔشاد المهندس داكر عبد اللاه، نائب الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو مجلس إدارة التشييد والبناء، وعضو لجنة التششيد برجال الأعمال، بمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن مصر خلال السنوات الماضية عملت على تقارب الشعوب والدول العربية من خلال الزيارات والاتفاقيات العديدة التى قامت بها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية حتى تاريخه، وذلك لتعزيز الروابط التاريخية والاستثمارية بالمنطقة العربية والإفريقية بهدف استفادة جميع تلك الدول بثرواتها، وكذلك تعزيز التعاون التجاري بين البلدان.
وقال عضو مجلس إدارة التشييد والنباء، أن ممثلي الشركات الأعضاء بالاتحاد على أتم الاستعداد للبدء فورًا في إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهذا ترجمة حقيقية لقناعتنا بالقضية الفلسطينية.
وأكد «عبد اللاه»، أن الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية يدعم القيادة السياسية المصرية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن العربي، ومساندة الأشقاء العرب، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة.
وأوضح أن المبادرة تأتي إيمانًا من مصر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم، وتدعم أواصر التعاون وروح القومية العربية، ومن منطلق مسئولية مصر بصفتها القلب النابض للعرب، وثقلها الدولي ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا «عبد اللاه»، مختلف مجتمعات الأعمال في مصر سواء اتحاد مقاولين وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضرورة الاستعداد للدخول بشركاتهم في إعادة الإعمار في أقرب وقت.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اإعادة الإعمار.