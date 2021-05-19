«العربى للمجتمعات العمرانية» يثمن مبادرة السيسى لإعمار غزة

أٔشاد المهندس داكر عبد اللاه، نائب الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو مجلس إدارة التشييد والبناء، وعضو لجنة التششيد برجال الأعمال، بمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن مصر خلال السنوات الماضية عملت على تقارب الشعوب والدول العربية من خلال الزيارات والاتفاقيات العديدة التى قامت بها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية حتى تاريخه، وذلك لتعزيز الروابط التاريخية والاستثمارية بالمنطقة العربية والإفريقية بهدف استفادة جميع تلك الدول بثرواتها، وكذلك تعزيز التعاون التجاري بين البلدان.

وقال عضو مجلس إدارة التشييد والنباء، أن ممثلي الشركات الأعضاء بالاتحاد على أتم الاستعداد للبدء فورًا في إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهذا ترجمة حقيقية لقناعتنا بالقضية الفلسطينية.



وأكد «عبد اللاه»، أن الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية يدعم القيادة السياسية المصرية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن العربي، ومساندة الأشقاء العرب، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة.



وأوضح أن المبادرة تأتي إيمانًا من مصر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم، وتدعم أواصر التعاون وروح القومية العربية، ومن منطلق مسئولية مصر بصفتها القلب النابض للعرب، وثقلها الدولي ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا «عبد اللاه»، مختلف مجتمعات الأعمال في مصر سواء اتحاد مقاولين وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضرورة الاستعداد للدخول بشركاتهم في إعادة الإعمار في أقرب وقت.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اإعادة الإعمار.