تعليم أسوان تستعد لامتحانات الإعدادية والدبلومات

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، اجتماعًا بمديري مراحل الثانوية - الإعدادية - الإبتدائية - رياض الأطفال، بحضور مديرى العموم؛ لمناقشة سير الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام التى بدأت اليوم.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التصحيح أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة فى أسرع وقت، وإعداد كشوف بحد أقصى الخميس ٥/٢٠ بأسماء الطلاب سواء الذين اجتازوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية، تمهيدًا لإرسال النتائج للكنترول لاتخاذ اللازم.

بعدها تطرق إلى استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق الثلاثاء ١ يونيه المقبل وتنتهى الإثنين ٧ من ذات الشهر.

كما شدد على ضرورة التنبية على مديرى المدارس بضرورة تنظيف وتعقيم وفرش وتجهيز مدارسهم استعدادًا للامتحانات، حيث إن ذلك مسئولية مدير المدرسة وليس رئيس اللجنة، وعلى مديرى المدارس فرش اللجان بما يعادل ١٤ طالب فقط فى اللجنة الواحدة تنفيذًا لتعليمات الوزارة، عدا بعض المدارس ذات طبيعة كثافية خاصة التى سيكون عدد الطلاب بها ١٥ طالب باللجنة الواحدة، والتنبيه كذلك على سكرتيرى المدارس بتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وعلى الحضور التنسيق والتواصل مع المسئولين بالإدارات التعليمية والمدارس، للاطمئنان على الأوضاع العامة للجان، ومعرفة أى مشكلات أو معوقات لحلها معالجتها بشكل فورى قبل بدء الامتحانات، حيث أنه لن يسمح لأى فرد بتصدير أى مشكلة خاصة بالشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات أو قبلها بفترة قليلة، ويعتبر هذا تقصير من جانب الفرد وإهمال لمهام عمله.

وشدد القبيصى على مدير التعليم الإعدادى، بالتنبيه على مديرى مدارس إدارة أسوان التعليمية، أن هناك اجتماع سيعقد معه السبت القادم الموافق ٢٢ مايو بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وطالب مدير التعليم الإبتدائى وموجه عام رياض الأطفال، بتجهيز المذكرات الخاصة بشروط وآليات التقديم الخاصة بالروضة والصف الأول الإبتدائى، تمهيدًا لاعتمادها ونشرها على الصفحة الرسمية للمديرية حتى يتسنى لأولياء الأمور معرفة كافة التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

وشدد على الحضور، التنبيه على مديرى المدارس بعدم قبول أى ملف لا تنطبق عليه شروط التقديم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لا وساطة ولا محسوبية ولا أحد فوق القانون، مطالبًا جميع القيادات بعدم التحدث أو الزج بأسمه فى هذا الشأن مع أى مدير مدرسة (وأى مدير مدرسة يتم الضغط عليه من أى قيادى أو مسئول تعليمى لقبول ملف مخالف بحجة أن هذا بتوصية من وكيل الوزارة يأتى إلى مكتبه فورًا لإبلاغه

وفيما يخص التحويل من المدارس الخاصة للرسمية أو التحويل بين الروضات، سيتم تشكيل لجان معنية لدراسة هذا الأمر، وفق القرارات واللوائح المنظمة لذلك، وسيتم الإعلان عن هذه الضوابط فى وقت لاحق.

وعلى صعيد آخر، أكد مدير التعليم الفنى على إنتهاء الامتحانات التكميلية للتعليم الفنى، وامتحانات الفصل الفصل الدراسى الثانى للطلاب (المنتظمين والعمال) ونحن الآن بصدد إعلان النتائج، والتجهيز لامتحانات الدور الثانى التى تنطلق السبت المقبل الموافق ٢٢ مايو الجارِ.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة على ضرورة التجهيز من الآن لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق ٥ يونيه المقبل وتنتهى ١٧ يونيه بالنسبة (للعملى والمعامل) فى حين تبدأ الامتحانات النظرية ١٩ يونيه وتنتهى ١ يوليو، طبقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة. وعلى التعليم الفنى التجهيز من الآن لتسلم كراسات الإجابة وتسليم صناديق الأسئلة.