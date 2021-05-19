الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: حصر الراغبين فى المشاركة بمبادرة إعمار غزة

محمد إمبابي
محمد إمبابي

أكدت الغرفة التجارة بالجيزة على الدعم الكامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعمار غزة، مشيرة إلى أن المبادرة سوف تخاطب الأعضاء المنتسبين لها والراغبين في المشاركة، سواء بمشاركة عينية أو نقدية، وذلك بعد إصدار قرار وزاري يسمح بقبول التبرعات لهذه المبادرة، بناء على المخاطبة التي بادر بها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم محمود العربي، لوزيرة التجارة والصناعة.

مصر تدعم الدول الشقيقة والعرب 

وأشاد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بالمبادرة، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تقف داعمة للأشقاء العرب، وسبق وأن بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بالدعم الفوري في مواقف متعددة ببعض الدول العربية الشقيقة.

حصر الشركات الراغبة في المشاركة

وأشار «إمبابي»، في بيان للغرفة، إلى أن غرفة الجيزة ستحصر خلال الفترة القادمة الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم دعم نقدي أو عيني للأشقاء في غزة، وتحديد المنتجات والسلع التي يمكن توفيرها للأشقاء الفلسطينين تحت مظلة المبادرة الرئاسية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي لتقديم البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة الذين سيشاركون في المبادرة خلال الفترة القادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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