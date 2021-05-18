طفل الاتجار فى البشر أمام المحكمة: «مودة الأدهم طلبت منى نتصور سوا»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الثلاثاء، إلى الطفل ياسين في الاتجار بالبشر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك».

وقال الطفل أمام هيئة المحكمة: أنا بروح عند مودة الأدهم ولما كنت قاعد معاها طلبت مني أننا نتصور سوا، وهنا قامت ببث الفيديو على تيك توك، لتسأله المحكمة: إنت بتعرف تكتب اسمك؟ فرد الطفل:"آه يا فندم أنا بعرف اكتب اسمي باللغة الإنجليزية"، فيما قامت المحكمة بتسجيل حضور الطفل ياسين في محضر الجلسة وقامت والدة الطفل بإمضاء ذلك بديلاً عنه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة عن أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات، وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقين فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.