حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة في شوارع وأحياء الإسماعيلية (صور)

قام اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بجولة تفقدية مساء اليوم، في أحياء المحافظة قاد خلالها حملة مكبرة لإحباط محاولات البناء المخالف ورفع الإشغالات والتأكيد على تطبيق الإجراءات، بناءً على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وترأس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة أدوار مخالفة في شارع شبين الكوم بعقار سكني يقع أمام محل رضا حلمي، كما تمكنت الحملة من إزالة شدة خشبية مجهزة لصبة خرسانية مخالفة بالدور الأخير في ابراج الحاوي خلف المحافظة.

ضمت الحملة كرم الشحات رئيس حي ثان الإسماعيلية ومحمود الصوري رئيس حى ثالث وأحمد سليمان مدير الإدارة الهندسية بحي ثان ونائبي رئيس حي ثان ومحمد عليوة من الإدارة الهندسية وعدد من موظفي قسم الإشغالات وقوة من رجال الشرطة.

وأكد السكرتير العام تكثيف شن حملات رصد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف في المهد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد سكرتير محافظة الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة وتنسيق الحملات مع كافة الجهات المعنية لرصد ومنع أية تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا والتعامل بحزم وقوة في إزالة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مناشدًا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن فيما يخص شروط البناء من حيث استيفاء التراخيص القانونية.