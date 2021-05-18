الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رسالة مؤثرة من فاطمة الكاشف لجمهورها بعد تدهور حالتها الصحية

فاطمة الكاشف
فاطمة الكاشف

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف عن تواجدها هذه الفترة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية حيث تعاني من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

ونشرت فاطمة صورة لها في المستشفى عبر حسابها على فيسبوك، وقالت: "أنا الآن في المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا الأكسجين قل في الدم عن طبيعته ربنا يستر أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى وسيادة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة ربنا يحفظكم بخير وصحه يا رب العالمين".

وتابعت: "أشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة دكتور طارق السيد على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض اعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".

وقال الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة إنها تتواجد في العناية المركزة بمستشفى العجوزة وجاري متابعة حالتها الصحية.

الجدير ذكره أنه قد كانت فاطمة الكاشف أعلن أنها أصيبت بفيروس كورونا بداية الشهر الجاري، وبعد تحسن حالتها قليلا أجرت أشعة على الصدر وبعض التحاليل التي أثبت أنها لا تزال مصابة بالفيروس.

وبعد تخوفها من المرض بعدما عانت كثيرًا في مشاكل في التنفس قالت عبر حسابها وكتب فاطمة منشور مؤثر لجمهورها وأصدقائها قالت فيه: "يمكن يكون ده آخر بوست اكتبه أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة ولا تنسوني بالدعاء الله أعلم النهاية أمتى الحمد لله أنا سعيدة بمحبتكم جدا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يا رب وراضية بكل اللي يجيبه ربنا ويا رب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي اللهم آمين".

وتابعت: "اليوم للأسف أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتي بالكورونا أنا تعبت جدا يا رب اشفيني واشفي كل مريض يا رب العالمين دعواتكم يا أحبابي لأنى اليوم تعبانة جدا وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين".

واختتمت: "خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذى حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر اعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة ارد على التليفون غصب عنى دعواتكم الطاهرة".

335249_0
335249_0
335248_0
335248_0
مستشفيات مدير مستشفى المرض فيروس كورونا العناية المركزة الثانى أشرف زكي التليفون مستشفي العجوزة الجاري الأكسجين المهم تعاني فاطمة الكاشف تواجد فيروس كورون

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

إدراج محمد بديع ومحمود غزلان و15 إخوانيًا على قوام الإرهاب

إنقاذ 13 صيادًا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر

مديرة صندوق النقد لـ السيسي: التجربة المصرية قصة نجاح ونموذج يحتذى به

«فخر العرب الحقيقى».. السيسى يتصدر تريندات «تويتر» بعد مبادرة إعمار غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)

جهود مصرية وغارات مستمرة.. ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة؟