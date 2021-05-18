رسالة مؤثرة من فاطمة الكاشف لجمهورها بعد تدهور حالتها الصحية

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف عن تواجدها هذه الفترة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية حيث تعاني من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

ونشرت فاطمة صورة لها في المستشفى عبر حسابها على فيسبوك، وقالت: "أنا الآن في المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا الأكسجين قل في الدم عن طبيعته ربنا يستر أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى وسيادة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة ربنا يحفظكم بخير وصحه يا رب العالمين".

وتابعت: "أشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة دكتور طارق السيد على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض اعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".

وقال الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة إنها تتواجد في العناية المركزة بمستشفى العجوزة وجاري متابعة حالتها الصحية.

الجدير ذكره أنه قد كانت فاطمة الكاشف أعلن أنها أصيبت بفيروس كورونا بداية الشهر الجاري، وبعد تحسن حالتها قليلا أجرت أشعة على الصدر وبعض التحاليل التي أثبت أنها لا تزال مصابة بالفيروس.

وبعد تخوفها من المرض بعدما عانت كثيرًا في مشاكل في التنفس قالت عبر حسابها وكتب فاطمة منشور مؤثر لجمهورها وأصدقائها قالت فيه: "يمكن يكون ده آخر بوست اكتبه أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة ولا تنسوني بالدعاء الله أعلم النهاية أمتى الحمد لله أنا سعيدة بمحبتكم جدا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يا رب وراضية بكل اللي يجيبه ربنا ويا رب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي اللهم آمين".

وتابعت: "اليوم للأسف أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتي بالكورونا أنا تعبت جدا يا رب اشفيني واشفي كل مريض يا رب العالمين دعواتكم يا أحبابي لأنى اليوم تعبانة جدا وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين".

واختتمت: "خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذى حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر اعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة ارد على التليفون غصب عنى دعواتكم الطاهرة".

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