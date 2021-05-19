الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى يكشف أسباب معدلات التضخم الشهرى و السنوى

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي عن  انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.1 ٪ في أبريل 2021، بعدما سجل 4.5 ٪ في كل من مارس وفبراير 2021، حيث سجل التضخم العام معدل  شهري  بلغ 0.9 ٪ في أبريل 2021، مقابل 1.3 ٪ في أبريل 2020.

وقد عكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في أبريل 2021 النمط الموسمي الطبيعي لذات الشهر، وأيضا العوامل الموسمية لشهر رمضان، حيث جاء الارتفاع الموسمي لأسعار السلع الغذائية مدفوعًا بمساهمة الخضروات الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بذات القدر تقريبًا  للشهرالثاني على التوالي، وإن كانت مساهمة السلع الغذائية الأساسية أكبر بدرجة طفيفة. 

وقد عكس الارتفاع في السلع الغذائية الأساسية الارتفاع الموسمي لأسعار الدواجن بشكل أساسي، وقد جاء الارتفاع في أسعار الخضروات الطازجة على نطاق واسع، بينما جاء الانخفاض في أسعار الفاكهة الطازجة بخلاف نمطها الموسمي. 

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بالارتفاع الموسمي لأسعار الملابس، وأيضًا بارتفاع رسوم تجديد رخص القيادة.

وبناء على ذلك، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مدفوعًا بإنخفاض تضخم السلع الغذائية، والذى عاد إلى تسجيل معدلات سالبة في أبريل 2021، مسجلًا سالب 0.3 ٪، مقارنة بموجب 1.0 ٪ في مارس 2021، وبسالب 0.5 ٪ في يناير وفبراير 2021.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بانخفاض مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة ومساهمة السلع الغذائية الأساسية. بينما ارتفع المعدلالسنوي لتضخم السلع غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 6.1 ٪ في أبريل 2021 من 6.0 ٪ في مارس 2021، ومقارنة ب 6.6 ٪ في فبراير 2021 .

وجاء الارتفاع الطفيف في تضخم السلع غير الغذائية؛ نتيجة ارتفاع مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، والذي حد منه جزئيًا انخفاض مساهمة الخدمات.

رمضان أنخفاض خدمات البنك الخضروات الدواجن

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