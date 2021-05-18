الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجان المقاومة المشتركة تشكر مصر على مبادرتها لإعادة إعمار غزة

غزة
غزة

أعربت لجان المقاومة المشتركة الفلسطينية عن شكرها إلى مصر، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته الكريمة بدعم إعادة الاعمار في قطاع غزة المحاصر.

لجان المقاومة الفلسطينية تشكر مصر

وقالت، في بيان لها، حصلت "الدستور" على نسخة منه، :"ما تقدمه مصر الشقيقة حكومة وشعبا من دعم غير مسبوق لاهلنا في قطاع غزة عبر تخصيص 500 مليون دولار لاعادة اعمار غزة وفتح معبر رفح وتسهيل دخول الجرحى والمصابين لمستشفيات مصر تعبير عن وحدة واخوة الدم ووحدة المصير المشترك بين مصر وشعبها العظيم والشعب الفلسطيني".

وأوضحت، في بيان، أن دعم قيادة مصر للشعب الفلسطيني هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية المركزية للقيادة المصرية والشعب الفلسطيني وأن الشعب المصري لن يتخلى عن دوره المتقدم في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني .

وأكدت أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن ينسى أبدا هذه المساندة الرسمية والشعبية للأهالي في قطاع غزة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس والشيخ جراح، والتصعيد ضد غزة.

وتابعت: “ندعو الدول العربية الأخرى وشعوبها الى الاقتداء بهذا الموقف النبيل للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق ودعم ومساندة اهلنا ومقاومتنا في اعادة اعمار ما تم تدميره بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر".

مبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة

وأطلقت مصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة لإعادة إعمار وبناء غزة، معلنة تخصيصها لـ 500 مليون دولار بشكل مبدئي، إضافة إلى مساهمة الشركات المصرية في العملية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه لتقديم المساعدات وتلبية احتياجات الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

إضافة إلى ذلك؛ أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب 5 منح لتأهيل الفلسطينيين للقيادة، بالإضافة إلى قرار تدريب 200 فلسطيني على مهارات القيادة والإدارة بطريقة التدريب عن بعد "أونلاين".

غزة مصر مبادرة مصر إعادة إعمار غزة لجان المقاومة السيسي

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