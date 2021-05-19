الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

من فلسطين هنا القاهرة: خريطة مستشفيات مصر الداعمة لمصابي غزة

نقل مصابين غزة
نقل مصابين غزة

لازالت مصر تواصل دعمها المستمر لغزة، بسبب ما يتعرض له القطاع من عمليات قصف من قوات الاحتلال الصهيوني، والتي بدأت بمحاكمة وهمية أفضت إلى الحكم بتهجير 28 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، رغم أحقية المقدسين بتلك المنازل، بناء على وثائق رسمية أصدرتها الأردن وقت حكمها للضفة الغربية، ليشتعل فتيل الأزمة بين أهل الشيخ جراح والكيان الغاصب.

لم تألوا القاهرة جهدًا في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة فقد سمحت بنقل المصابين إلى مستشفياتها في شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة الكبرى، وتقديم المساعدات الطبية وإرسالها إلى القطاع، حيث قدمت مصر 65 طنًا من المساعدات الطبية إلى غزة بـ(14 مليون جنيه)؛ للمساهمة في معالجة المصابين، متضمنة مستلزمات جراحية وتشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، وأقنعة اكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير، وكافة أدوية التخدير والمضادات الحيوية ومراهم حروق وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر، إضافة إلى 50 سيارة إسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين برفح.

في الخريطة التالية نوضح أماكن المستشفيات التي تستقبل الجرحى، وتفتح ذراعيها لاستقبال المزيد أثناء عملية القصف الإسرائيلي، والتي يبلغ عددها 11 مستشفًا في مناطق شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة الكبرى: اضغط هنا

ففي شمال سيناء نجد: الشيخ زويد، العريش، بئر العبد النموذجي، تضم 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا.

في الإسماعيلية يوجد مستشفيان: المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بعدد 385 سريرا داخليا، و85 سرير رعاية مركزة، و1145 طبيبا وعضو تمريض.

في القاهرة الكبرى، فهناك 6 مستشفيات هى: معهد ناصر، دار الشفا، والمطرية التعليمي، ومستشفى البنك الأهلي، وأحمد ماهر، و الشيخ زايد التخصصي، وتضم مستشفيات القاهرة الكبرى 784 سريرا داخليا، و179 سرير رعاية مركزة، وبها 3606 أطباء وممرضين.

غزة قصف الكيان الصهيوني الشيخ جراح المستشفيات

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