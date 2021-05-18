الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في «عنف مصر القديمة» لجلسة 1 يونيو

محاكمة متهم
محاكمة متهم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود فؤاد عبد الحميد، الصادر ضده حكم غيابي في أحداث عنف مصر القديمة لجلسة 1 يونيو المقبل، لإحضار شاهد الواقعة وسماع أقواله.

واتهمت النيابة العامة محمود فؤاد، الطالب بكلية السياحة والفنادق بحيازة مفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون تصريح بمنطقة مصر القديمة.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

محكمة الجنايات مصر القديمة تأجيل محاكمة مجمع محاكم طرة تأجيل اولى جلسات

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