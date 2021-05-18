فتح باب استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة ببلومانيا للرواية العربية 2021

أعلنت دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، فتح باب استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة ببلومانيا للرواية العربية (BCAN) لعام 2021.

وتشمل جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأوائل كالتالي:

• الأول: جائزة مالية رمزية قدرها مائة دولار، بالإضافة إلى نشر وتوزيع الرواية في خمس عشرة دولة حول العالم، وكذا المشاركة في جميع المعارض الدولية التي تشارك بها الدار.

• الثاني: جائزة مالية رمزية قدرها خمسون دولار، بالإضافة إلى نشر وتوزيع الرواية الفائزة بالمركز الثاني في خمس عشرة دولة حول العالم وكذا المشاركة في جميع المعارض الدولية التي تشارك بها الدار.

• الثالث: نشر وتوزيع الرواية الفائزة بالمركز الثالث في عشرة دول حول العالم، وكذا المشاركة في جميع المعارض الدولية التي تشارك بها الدار.

شروط المسابقة:

تقبل الروايات بمختلف أنماطها وأنواعها (اجتماعي – تاريخي - عاطفي – بوليسي – فلسفي – رعب - إلخ) وفقًا للقواعد التالية:

1- ألا يقل عدد كلمات الرواية عن خمسة عشر ألفَ كلمة (15000) وألا يزيد عن ستين ألفَ كلمة (60000).

2 - ألا يكون العمل قد تم نشره ورقيا من قبل، ويجوز أن يكون قد نُشر إلكترونيا شريطةَ أن يكون المؤلف فقط هو صاحب كافة حقوق النشر الالكتروني ولم تشاركه دار نشر أو مؤسسة في ذلك.

3 - يُشترط أن تكون الرواية المشاركة مُنقحة ومُدققة لغويًا بالكامل أو جزئيًا، وسيؤخذ ذلك بعين الاعتبار في حال تساوى أكثر من عمل في النقاط.

4 - يلتزم الكاتب صاحب الرواية الفائزة عقب الإعلان عن النتيجة بتسليم ملف الرواية بعد المراجعة اللازمة والتدقيق اللغوي الكامل، وتلتزم الدار بتنسيقها واستخراج أرقام الإيداع والترقيم الدولي ISBN وكذا تصميم الغلاف وغير ذلك فيما يخص الرواية من إعداد وإخراج.

ومن يرغب في الاشتراك يرسل بالإيميل كل مما يأتي:

1- ملف العمل.

2- ملخص العمل (ملف word).

3- هوية المؤلف (صورة عن بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

4- إقرار من المؤلف موقع بخط اليد (يُسحب عن طريق scanner أو تصوير جيد من الموبايل بحيث يكون واضحًا) أو من وكيله، أو من ولي أمره، (يرفق صورة من عقد الوكالة أو ما يثبت الإعالة كهوية ولي أمر المؤلفين من هم دون السادسة عشر عاما)- يفيد موافقته على النشر تلقائيا في حال فوز روايته بأحد المراكز الثلاثة الفائزة، وتجميد نشر العمل أو المشاركة به في أية مسابقة أخرى أثناء فترة البت في الأعمال المشاركة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي لم تُصب دورا في المراحل المتقدمة من المسابقة، ويعتبر "الإعلان على صفحة الدار الرسمية عن الأعمال المتأهلة للمرحلة التالية" هو الناقضُ لهذا الشرط، والمُقِرُّ بحرية تصرف المؤلف، أو الولي، أو الوكيل في العمل من فوره.

5- لن يُلتفت لأي عمل لم تقدم معه المطلوبات السابقة والأوراق، وعلى أن تكون كلها في إيميل واحد وليس أكثر.

6- قرارات لجان البت في الأعمال مُلزمة، ولكن تُقبل التظلمات على أن يتم البت فيها بحد أقصى خلال أسبوعين من تاريخ إرسالها أيضا عبر الإيميل.

7- ترسل الأعمال بصيغة word والأوراق والصور بصيغة jpg أو pdf على هذا الايميل دون غيره: [email protected]

8- تعرض جميع الروايات المشاركة بالمسابقة على اللجان المختصة للبت فيها على ثلاث مراحل يتم الإعلان عنها دوريا وفق الوقت المخصص لكل مرحلة من قبل لجنة معنية بدار ببلومانيا.

9- سيتم البدء باستقبال الأعمال المشاركة بدايةً من اليوم وحتى الخامس عشر من يونيو (حزيران) لعام 2021، من 15-5-2021 إلى 15 -6-2021.

10- سيتم الإعلان عن المراكز الأولى الفائزة في غرة سبتمبر لعام 2021.