تجديد حبس أحد مؤسسي 6 أبريل 15 يومًا في «نشر أخبار كاذبة»

قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة، رفض الاستئناف المقدم من محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، وتأييد استمرار حبسه احتياطيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقررت نيابة شمال المنصورة الكلية في جلستها المنعقدة، أمس، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق وتقدم محاميه باستئناف علي قرار حبس موكله.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 4118 لسنة 2018 إدارى شربين، تهمة إثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر أخبارا كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

- عقوبة نشر أخبار كاذبة

حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، و تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.