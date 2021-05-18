الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)

إعادة إعمار غزة
إعادة إعمار غزة

أطلقت مصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة لإعادة إعمار وبناء غزة، معلنة تبرعها بـ500 مليون دولار بشكل مبدئي، إضافة إلى مساهمة الشركات المصرية في العملية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه لتقديم المساعدات وتلبية احتياجات الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

إضافة إلى ذلك؛ أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب 5 منح لتأهيل الفلسطينيين للقيادة، بالإضافة إلى قرار تدريب 200 فلسطيني على مهارات القيادة والإدارة بطريقة التدريب عن بعد "أونلاين".

كما أعلنت عشرات مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والتجمع والغد وغيرها، إضافة إلى مؤسسات الدولة كالأزهر والأوقاف والإفتاء، دعمها لعملية إعادة الإعمار ومبادرة الرئيس.

جاء ذلك في إطار تضامن ودعم مصر الشعب الفلسطيني،  وسط التصعيد الإسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة المحاصر.

مصر تعيد بناء غزة

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